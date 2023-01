Minishorts et top court: Les tenues de soirées de Kate quand elle n'était pas princesse

Elle est connue pour son style chic, intemporel et élégant. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. Sur TikTok, de jeunes fans célèbrent actuellement les tenues (plus légères) que portait la princesse de Galles dans les années 2000, avant que celles-ci ne soient dictées par le protocole royal.

Kate Middleton en 2007 dans un taxi, après une soirée. imago/ZUMA Press

Le style vestimentaire de Kate Middleton est constitué de pièces féminines et raffinées auxquelles elle aime associer des pièces de seconde main tout en restant fidèle à son style élégant. En raison de ses tenues intemporelles, la quadra est souvent considérée comme une référence en matière de mode. Mais point de robes délicates, de longs manteaux et de chapeaux sur TikTok, où l’épouse du prince William apparaît actuellement sous un tout autre jour.

Kate Middleton en pantalon taille basse et short

L’une des vidéos les plus partagées sur TikTok montre la princesse de Galles en pantalon taille basse et bottines Ugg. Sur les différents clichés, on passe d’une jeune Kate Middleton en débardeur à fines bretelles et shorts à la princesse Kate, telle qu’on la connaît aujourd’hui, vêtue, tout en élégance, d’un chapeau et d’une veste blazer, le tout sur fond de «Alien Superstar» de Beyoncé. La vidéo a déjà récolté plus de 3,6 millions de vues.

Avec le morceau «Alien Superstar» de Beyoncé en fond sonore, on passe d’une jeune Kate Middleton en débardeur à fines bretelles et shorts à la princesse Kate, telle qu’on la connaît aujourd’hui, vêtue, tout en élégance, d’un chapeau et d’une veste blazer. La vidéo a récolté plus de 3,6 millions de vues.

Un changement de style qu’un internaute caractérise «de cool à classique». Mais ce qui semble fasciner le plus grand nombre, ce sont les looks de Kate, avant que la quadra ne fasse partie de la famille royale. «Avant son mariage, son style était tellement cool!», peut-on lire dans les commentaires au sujet des tenues qu’elle portait au début des années 2000.

«Elle a l’air de tellement bien s’amuser!»

De nombreuses vidéos, dans lesquelles on voit une Kate Middleton débridée, en minijupe, sortir en titubant d’un club, circulent actuellement sur TikTok. «J’adore les photos de Kate en sortie à Londres dans les années 2000. Elle a l’air de tellement bien s’amuser!», écrit la Tiktokeuse à propos de la vidéo qui a été visionnée des millions de fois.

Certains clichés montrent aussi un prince William rayonnant et manifestement éméché, comme on n’a guère l’habitude de le voir. Le fait que Kate et William aient pu avoir une vie «tout à faire ordinaire» avant que celle-ci ne soit dictée par un protocole royal strict en étonne plus d’un. «J’aime bien le fait qu’ils étaient juste deux jeunes gens ordinaires qui se mettaient la tête à l’envers tous les week-ends et maintenant, ils vont diriger un pays entier», peut-on lire en commentaire des photos montrant le couple royal au début de leur relation.

Vous souvenez-vous des jeunes années du couple Kate et William? Bien sûr, je m’en souviens même très bien! Je suis suffisamment âgé(e) pour m’en souvenir, mais cela ne m’intéressait déjà pas à l’époque. Je ne me souviens que de celles du prince Harry. Je ne crois pas. Malheureusement, je ne m’en souviens pas du tout. La royauté, ça ne m’intéresse pas du tout.

Une vie avant les devoirs royaux