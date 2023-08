Les TER des CFL «gagnent vingt ans de vie» en France

«On met complètement à nu le train, on le reconstruit et on lui donne une seconde vie», note Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) s'est lancée dans un vaste programme de rénovation des TER, un marché de plus de 2 milliards d'euros qui va l'occuper pendant dix ans.