Logement au Luxembourg: Les terrains, «source majeure» de la hausse des prix des logements

Le foncier reste la source majeure de l’augmentation des prix des logements au Luxembourg. C'est ce qu'indique le ministère du Logement, dans une note qui dresse un panorama foncier pour la période 2021-2022. «Entre 2010 et 2021, la hausse cumulée des prix des terrains (+136,5%) a été nettement supérieure à celles des prix des logements en construction (+107,4%) et de l’indice des prix de la construction du Statec (+32,4%)», explique-t-il.

En outre, les autorités soulignent que la part du foncier détenue par les entités publiques et para-publiques (État, communes et syndicats de communes et Fonds) est «en constante augmentation» depuis les premières données sur cette question en 2013. «Ces acteurs détenaient 7,8% du foncier résidentiel en 2013, alors qu’ils détiennent 14,5% de ce type de foncier en 2022», indiquent les autorités.

De plus, le ministère constate que le degré de concentration dans la détention du foncier constructible «reste à des niveaux très élevés» en 2022. Les 1 000 personnes physiques avec le plus de foncier résidentiel détiennent entre 1 135 et 1 288 hectares (selon la méthode utilisée), soit plus de 40% du foncier détenu par l’ensemble des personnes physiques, détaille-t-il. Les 10 groupes de sociétés aux surfaces constructibles pour l’habitat les plus étendues concentrent 391,3 hectares, soit près de la moitié (47,9%) de tout ce que détiennent les 1 140 sociétés avec du foncier résidentiel.