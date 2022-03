Base jump : Les têtes brûlées ne durent pas

«Encore un mort en base jump», titre la presse. Le dernier cas en date remonte au 14 septembre dernier, à Lauterbrunnen, la Mecque suisse du parachutisme extrême.

D’aucuns voient comme du suicide le fait de se jeter dans le vide avec un parachute. Pourtant, les partisans de la discipline se montrent bien plus précautionneux qu’il n’y paraît. Yves Grospierre, 41 ans, pratique cette discipline depuis plus de sept ans. «Je totalise plus de 300 sauts», révèle ce courtier en immobilier.