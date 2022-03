Rétrospective : Les textes de loi qui ont chamboulé l'année

LUXEMBOURG - Réforme des bourses, modification de la loi sur l'IVG, lutte antitabac, réforme des pensions... Retour sur une année parlementaire chargée en gros dossiers.

Entre octobre 2012 et juillet 2013, la Chambre des députés a voté 93 projets de loi . L'occasion pour L’essentiel Online de faire un résumé (non exhaustif) de l'année législative écoulée.

En février 2013, l’avocat général de la Cour de justice de l’UE avait décidé que: le Luxembourg ne devrait pas être sanctionné et son refus d'accorder les bourses aux étudiants non-résidents pourrait être justifié . En juin, la Cour de justice de l’UE a cependant décidé de ne pas suivre cet avis et a jugé illégitime la clause de résidence pour l’attribution des bourses étudiantes.

La lutte antitabac

Début juillet 2013, la loi antitabac a enfin été adoptée au Luxembourg. Normalement elle aurait déjà dû être en vigueur à ce moment-là. Après des mois de tergiversation, il sera interdit de fumer dans les bars et les discothèques du Grand-Duché, à partir du 1er janvier 2014. On se rappelle qu’à un certain moment le gouvernement envisageait que la cigarette reste autorisée dans les petits bars car ils n’avaient pas la place pour mettre en place un fumoir et pour éviter leur disparition. Finalement, tous les bars seront concernés par cette interdiction de fumer.