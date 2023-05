Au Luxembourg: Les tiny houses, vrai choix ou choix par défaut?

«Beaucoup de gens ne comprennent pas qu’on peut vouloir être minimaliste et vivre ainsi. Car ce n’est pas la norme au Luxembourg. Ici, la norme est d’avoir une maison avec un grand jardin et deux garages».

Mixité sociale

Car pour la présidente de l'ASBL, s'installer ainsi n'est pas une option provisoire, mais un choix durable. «On peut prendre la maison et la mettre autre part. Aux Pays-Bas, où la réglementation vaut partout, il y a des possibilités de changer selon son travail, sa famille. On n'est pas des touristes. On ne va pas changer toutes les semaines, mais il y a toujours la possibilité de le faire avec cette forme d’habitat».

Combien de tiny houses fleuriront ces prochaines années dans le pays? «Nous n’avons pas d'estimation. Mais on a constaté que pas mal de communes ont montré de l’intérêt. Il y a un besoin pour cette réglementation. Il s’agit de permettre aux gens de faire ce choix de vie», souligne la ministre. Quant à l'accueil réservé à ces habitations par les résidents actuels? «Cela dépend, il y aura comme toujours des pour et des contre. Certains diront: “C’est génial!” et d’autres: “Ils vont forcer les gens à vivre dans de petites maisons”. Mais ce n’est absolument pas ce qu’on veut», conclut Nickie Lippert. Le ministère évoque lui «un impact positif sur la qualité de vie dans nos communes», via l’augmentation de la mixité sociale.