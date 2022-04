Afghanistan : Les tirs pakistanais auraient fait près de cinquante morts

Les tirs de l’armée pakistanaise contre l’est de l’Afghanistan samedi ont fait une cinquantaine de morts, selon de nouveaux bilans communiqués dimanche par des responsables afghans.

«Quarante-et-un civils, principalement des femmes et des enfants, ont été tués, et 22 ont été blessés dans des raids aériens menés par les forces pakistanaises près de la ligne Durand dans la province de Khost», a déclaré à l’AFP Shabir Ahmad Osmani, directeur de l’information et de la culture à Khost. Deux autres responsables ont confirmé ce bilan à Khost. Un autre responsable afghan avait fait état samedi de 6 morts dans la province de Kunar. «Des hélicoptères pakistanais ont bombardé quatre villages près de la ligne Durand dans la province de Khost. Seules des maisons civiles ont été visées et il y a eu des victimes», avait dit samedi un responsable afghan sous couvert d’anonymat, sans plus de détails. Des images de maisons détruites lors de l’assaut ont été diffusées par Tolo News, la principale chaîne privée afghane.