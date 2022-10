Italie : «Les tortellinis, qu'est-ce que c'est?»: les twittos taclent Kim K

Les Kardashian-Jenner et la cuisine, c’est une grande histoire. Après Kendall Jenner et son concombre , voici Kim Kardashian et les tortellinis. Dans l’épisode de l’émission de téléréalité consacrée à sa famille diffusé le 6 octobre 2022, l’Américaine a demandé à un serveur dans un restaurant de Milan, ville dans laquelle elle se trouvait pour la Fashion Week, ce qu’étaient des tortellinis.

Au final, Kim a décidé de commander «n’importe quelles pâtes qui ne soient pas des spaghettis» et s’est retrouvée avec une assiette de penne. La mère de quatre enfants a ensuite expliqué face caméra qu’elle était devenue flexitarienne. «Parfois je suis végétalienne et d’autres fois non. Alors YOLO (NDLR: on ne vit qu’une fois)», a-t-elle dit.