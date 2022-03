Au Mexique : Les touristes peuvent enfin quitter Acapulco

Plus de 4000 touristes bloqués depuis une semaine ont pu quitter Acapulco vendredi à bord de 105 bus après la réouverture partielle de l'autoroute la reliant à Mexico.

Les tempêtes, qui ont frappé le Mexique simultanément sur ses côtes du Pacifique et de l'Atlantique, ont par ailleurs fait plus de 200 000 sinistrés et 58 531 déplacés, tandis qu'on est sans nouvelles depuis jeudi soir d'un hélicoptère de la police fédérale opérant dans les zones montagneuses du Sud. On estime à environ 25 000 les touristes encore pris au piège à Acapulco, l'une des zones les plus touchées par le cyclone Manuel. Environ 15 000 d'entre eux ont pu être évacués par avion ces derniers jours.