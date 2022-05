Saison 2022 : Les touristes reviennent «en force» au Luxembourg

Trois objectifs pour le tourisme

«Mënschen, Regiounen an Ekonomie», la nouvelle stratégie touristique présentée ce vendredi par le ministre Lex Delles repose sur trois piliers. Elle vise ainsi à améliorer la qualité de vie pour les résidents, les frontaliers et les touristes; passionner les visiteurs via des expériences «authentiques et surprenantes»; et renforcer l'économie, «grâce à des acteurs professionnels et des entreprises performantes».