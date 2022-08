Après le Covid: Les touristes sont revenus au Luxembourg en nombre

Comme beaucoup de secteurs, le tourisme a souffert de la crise liée à la pandémie de Covid et a connu une année 2020 historiquement basse, avec 655 624 arrivées seulement. Mais ce chiffre a bien rebondi en 2021 avec 30% de visiteurs en plus, pour arriver à 853 472 personnes. Ce qui reste encore loin des 1,16 million d'arrivées de 2019, année record.

Parmi ces touristes, 90% sont venus de l'étranger et 97 085 sont des résidents soucieux de consacrer quelques jours de congés à visiter le pays. Parmi ceux venus d'ailleurs, la Belgique est en tête avec 151 225 arrivées, devant les Pays-Bas (128 365) et l'Allemagne (122 658). L'Union européenne représente en tout 81% des visiteurs. La Grande-Bretagne et l'Asie pèsent 5% chacune et le reste du monde, 9%.

223 hôtels et 78 campings Le Luxembourg comptait, au 1er janvier 2022, un total de 223 hôtels, 78 terrains de camping, neuf auberges de jeunesse et 43 gites d'étape. Les hôtels sont les plus nombreux dans la région centre, avec 95 établissements, tandis qu'une très large majorité des campings est répartie entre les Ardenns (41 terrains) et le Mullerthal (26). Les hôtels représentent une capacité de 7 700 chambres. Les campings peuvent eux accueillir jusqu'à 41 525 personnes. S'y ajoutent 1 027 places en auberge de jeunesse et 1 462 en gîte d'étape.

Et ces quelque 850 000 touristes ont passé des séjours d'une moyenne de 2,5 nuits au Grand-Duché, soit un total de 2,13 millions de nuitées sur l'année. C'est 40% de plus qu'en 2020, mais toujours 700 000 nuits de moins qu'en 2019, avant la pandémie. Sur les nuits de 2021, 14%, soit 300 000, ont été effectuées par des résidents, un chiffre assez stable entre 2020 et 2021. Les 1,8 million de nuitées de touristes étrangers représentent un rebond de 51% par rapport à 2020, mais un recul de 27% par rapport à 2019.

Mais alors où on dormi ces touristes? 46% des nuitées ont été passées dans la région centre, où 9 nuits sur dix ont été passées à l'hôtel. La région des Ardennes est 2e, avec 26% du total des nuits au Luxembourg. Là, la majorité (70%) ont été passées au camping. Le Mullerthal complète le podium avec 16% du total des nuitées dans le pays, dont 77% au camping.

Les randos dans le Mullerthal en plein boom La nombre de randonneurs dans la très belle région du Mullerthal ne cesse de progresser, d'année en année, sauf en 2018, quand de grosses inondations avaient plombé la région. En 2015, 91 910 personnes avaient emprunté le Mullerthal Trail. Un chiffre qui a depuis augmenté de 76% pour atteindre 162 842 en 2021.

Tout ce beau monde a dépensé de l'argent pendant ses vacances au Grand-Duché. Entre 2021 et 2019, les touristes, résidents ou pas, ont dépensé entre 3,1 et 3,5 milliards d'euros, avant une chute de 17% en 2020 en raison de la pandémie. Le Statec ne disposait pas de chiffres de 2021 pour mesurer le rebond. Mais il établit que les dépenses changent sensiblement selon que les touristes vivent au pays ou viennent de l'étranger.

Les non-résidents dépensent ainsi une bonne partie de leur budget de voyage au Luxembourg en avion et en train, ce qui n'est, bien sûr, pas le cas des résidents, puisqu'il n'existe pas de vol intérieur au Grand-Duché et que les transports y sont gratuits. En outre, les non-résidents dépensent plus en hébergement et moins en restauration et loisirs que les résidents.