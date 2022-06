Aux États-Unis : Les tout-petits vont pouvoir être vaccinés contre le Covid

Les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et Moderna ont été autorisés, samedi aux États-Unis, pour les enfants de plus de six mois.

Trois doses pour Pfizer

Joe Biden a promis que les parents pourraient commencer à prendre rendez-vous dès la semaine prochaine pour réaliser les premières piqûres, et que les vaccins seraient disponibles dans des milliers d’endroits, notamment pharmacies et hôpitaux. Le vaccin de Moderna, en deux doses administrées à un mois d’écart, est désormais disponible pour les enfants entre six mois et 5 ans à un dosage réduit de 25 microgrammes (contre 50 microgrammes pour les 6-11 ans, et 100 pour les 12-17 ans, comme les adultes). Le vaccin de Pfizer-BioNTech est lui autorisé entre six mois et 4 ans à raison de 3 microgrammes par piqûre, soit un dixième du dosage utilisé pour les adultes.