Justice : Les toxicomanes restent confinés aux préfabriqués

LUXEMBOURG - Le

tribunal administratif annule le permis de construire du projet

de Fixerstuff.

Le Tox-In devait rester dans des préfabriqués deux ans au plus. Il y est confiné depuis maintenant six années. (Photo L'essentiel)

À la ville de Luxembourg, on «regrette» aussi cette décision. Qui retarde mais ne remet pas en cause le projet. «Nous allons nous concerter avec Claude Wiseler pour voir comment réaliser une Fixerstuff. Cela reste un projet très important et l'idée ne va pas changer». Toutefois, il ne sera pas évident de trouver un site. «On avait regardé les possibilités mais si on veut rester proches du public cible, on ne peut pas aller à Belair», ironise Alain Origer.