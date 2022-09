Eboulement dans un tunnel au Luxembourg: Les trains ne circuleront pas avant le 11 décembre

La faute à des études menées «dans les semaines à venir» pour «identifier les causes de l’éboulement ainsi que l'emplacement exact de la cavité qui s'est formée dans la roche surplombant le tunnel» et «déterminer l’état de stabilité de la roche dans cette zone». Le tout pour mettre en place les «différentes options de solutions durables et permanentes permettant une reprise en toute sécurité de la circulation des trains sur le tronçon concerné».

Bus de substitution

À noter qu'un service de substitution par bus entre Clervaux et Ettelbruck, via Drauffelt et Wilwerwiltz (et vice-versa), ainsi qu’entre Kautenbach et Wilwerwiltz (et vice-versa) sera mis en place dans la limite des disponibilités (autobus et conducteurs). Les CFL invitent les passagers à se tourner également vers le réseau RGTR.