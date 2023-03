Ligne 10 des CFL: Les trains ne rouleront pas sous le tunnel Schieburg à la mi-avril

LUXEMBOURG - Les travaux pour remettre en état le tunnel de la ligne 10 des CFL, qui s'est effondré le 27 août 2022, sont plus complexes que prévu. Et vont donc durer plus longtemps.

Le chantier avance, mais s'avère plus compliqué que prévu. CFL

Pour savoir quand les trains pourront à nouveau rouler sous le tunnel Schieburg, il faudra repasser la semaine prochaine, une fois que les tests entamés mercredi sous le tunnel effondré le 27 août auront rendu leur verdict. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'un rétablissement du trafic ferroviaire à mi-avril n'est plus à l'ordre du jour, les travaux ayant été nettement plus compliqués que prévu. «Ce n'est pas un projet qui avance de manière linéaire, comme la construction d'un préfabriqué», pointe ainsi Marc Wengler, directeur général des CFL. Il faut s'adapter aux découvertes sur le terrain.

Et de ce côté, les bonnes nouvelles ont tardé à venir. «On s'est rendu compte que la cavité avec la matière libre qui s'est effondrée est beaucoup plus importante que prévu au départ», poursuit Marc Wengler. Résultat: au lieu des 10 forages avec injection de béton pour consolider la masse avant de la sortir du tunnel, il en faut 59. «On s'est équipés d'une seconde machine de forage» pour aller plus vite et «les deux premiers niveaux de consolidation sont terminés». Pour ça, 37 premiers forages d'une longueur totale de 2 817 mètres et 33 injections de béton, soit 225 m³, sont déjà faits, mais il en faudra d'autres, pour arriver, donc, à 59.

«Étape charnière»

Mais «c'est une étape très importante» qui a été atteinte. Ce qui fait que de mercredi à vendredi, des forages peuvent être effectués pour voir si les injections ont porté leurs fruits et si la matière est dans l'état souhaité pour son évacuation. Ce sont ces analyses qui permettront, sans doute la semaine prochaine, de finaliser le calendrier de la suite des travaux et, in fine, le retour des trains sous le tunnel.

Car les ouvriers qui travaillent sur ce chantier ne sont pas au bout de leurs peines. «On est à une étape charnière très importante», reprend Marc Wengler. «Tout dépend de la qualité de ces forages de tests, de ce qu'on va trouver». Si les tests sont réussis, il faudra continuer à consolider, avec de nouvelles injections de béton et en posant des ancres pour bien faire tenir le tout. Une fois ceci effectué, la matière effondrée pourra enfin être sortie.

Le tunnel dégagé, il faudra encore finaliser les travaux de maintenance en cours au moment de l'effondrement, mais aussi réparer les rails sans doute endommagés par la roche et les caténaires, pour l'alimentation en électricité des trains. En attendant, les usagers devront prendre leur mal en patience et profiter des bus de substitution et lignes RGTR renforcées pour compenser l'absence des trains. D'autant que la ligne du nord est aussi perturbée par une paroi fragilisée à Burden…

