Au Luxembourg: Les transports en commun bientôt payants à nouveau?

Depuis le 29 février 2020, le Luxembourg est le seul pays au monde à proposer des transports en commun gratuits sur l'ensemble de son territoire national. Une initiative du gouvernement pour promouvoir la mobilité douce et inciter la population à utiliser le bus, le tram ou le train, plutôt que d'ajouter des voitures dans les embouteillages. Mais l'idée ne plaît pas à tout le monde. Une pétition est en effet ouverte aux signatures depuis ce vendredi matin et jusqu'au 17 novembre, pour réclamer un retour aux transports payants.

Lors du lancement de la gratuité, le gouvernement avait chiffré son coût à quelque 41 millions d'euros par an. Un chiffre sans doute nettement plus élevé aujourd'hui, avec l'explosion des coûts des carburants pour la majorité des bus et de l'électricité pour les trains et le tram. Mais loin du milliard d'euros investi à l'issue de la récente tripartite pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie.