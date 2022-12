Nature au Luxembourg: Les travaux en zone verte vont être facilités

Souplesse et simplification administrative ont guidé les travaux de la nouvelle loi de protection de l’environnement et des ressources naturelles, présentée lundi par Joëlle Welfring (Déi Gréng), ministre de l’Environnement. La loi, qu’elle espère voir voter avant les élections d’octobre 2023, «tient compte d’un niveau élevé de protection naturelle, cela n’est pas modifié», assure la dernière entrante au gouvernement.

Le texte offre davantage de souplesse pour réaliser des constructions dans des zones protégées. «Il précise dans quel cas il est possible de procéder à des assainissement thermiques, par exemple», reprend Joëlle Welfring. Rehausser un toit sur un bâtiment existant sera aussi possible, «sous certaines limites», alors que des propriétaires déboutés avaient récemment porté leur affaire en justice. Les bâtiments détruits par un événement fortuit (incendie, etc.) pourront être reconstruits à l’identique sans limite de temps, alors qu’un délai de deux ans s’impose aujourd’hui.