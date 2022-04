Les travaux reprennent à la gare d’Ettelbruck

Interrompu fin mars, le chantier de destruction d’un bâtiment de la gare d’Ettelbruck a repris mercredi, ont indiqué les CFL et le ministère de la Mobilité à <i>L’essentiel</i>. «Les CFL ont mis en place toutes les mesures compensatoires demandées par l’Administration de la nature et des forêts (ANF)», indique Dany Frank, porte-parole du ministère. Le chantier avait été arrêté à cause de la présence de nids d’hirondelles, en pleine période de reproduction de ces animaux protégés.