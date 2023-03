Bande dessinée : Les tribulations d’un jeune prof à l’esprit très rebelle

Albert Alboud est connu pour ses chroniques radiophoniques et télévisuelles, mais moins pour son passé d’enseignant. C’est cette période qu’il raconte avec humour et humanité dans «Le prof qui a sauvé sa vie». «Je suis devenu prof presque par accident. Comme je ne savais rien faire d’autre que lire et écrire, j’ai passé le concours et je me suis retrouvé prof de français», dit-il dans une présentation de l’éditeur.