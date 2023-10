Les trois indexations n'ont pas fait exploser les prix mais…

L'inflation des services «reste bien en dessous de celle observée dans la zone euro» (inférieure à 4% contre 4,7%), note le Statec, dans sa Conjoncture Flash publiée mardi. «Et ceci malgré trois indexations des salaires en 2023» (NDLR: février , avril et septembre ). La gratuité des cantines scolaires et des maisons relais depuis la rentrée scolaire 2022 ainsi que la gratuité des transports publics, depuis mars 2020, figurent parmi les «principales explications».

Sauf que l'impact de la gratuité des cantines et des maisons relais devrait «s'estomper progressivement sur le dernier trimestre 2023», alerte le Statec. Et l'inflation des services – qui a repris une forte progression depuis janvier – pourrait alors rejoindre celle de la zone euro (voir graphique ci-dessous).

Le Luxembourg est également assez protégé en ce qui concerne l'alimentation. Il enregistre l'inflation alimentaire «la plus faible de toute la zone euro avec un pic limité à quelque 13%» au printemps 2023 (contre 17% en zone euro). Les prix du pain et des céréales n'ont augmenté au pire «que» de 14,5% en avril quand ils s'envolaient de 22% en Belgique en janvier et de 24,6% en Allemagne en février. Les prix ont aujourd'hui tendance à reculer au Luxembourg comme dans toute la zone euro, grâce notamment au repli des prix des produits laitiers, de la viande, du pain, des céréales et des légumes.