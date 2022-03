Tennis : Les trophées de Becker remis sur le marché

La star allemande avait stoppé au dernier moment la vente aux enchères de ses souvenirs personnels, il y a un an.

Des trophées et souvenirs personnels de l'ancienne star du tennis allemand Boris Becker seront vendus aux enchères en ligne, à partir de lundi, par la maison britannique Wyles Hardy pour éponger partiellement les dettes du champion en faillite.

Composé de 82 articles appartenant au plus jeune vainqueur de l'histoire de Wimbledon, à l'âge de 17 ans, le lot inclut médailles, coupes, raquettes, montres et photographies. La vente s'achèvera le 11 juillet sur les montants du plus offrant à cette date, a précisé la maison Wyles Hardy sur son site.