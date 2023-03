Au Luxembourg : Les tunnels des autoroutes vont être fermés à tour de rôle

LUXEMBOURG – Les Ponts et chaussées entament lundi leur campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers, en minimisant au mieux les impacts sur le trafic.

Les tunnels ont besoin d'être régulièrement entretenus, pour s'assurer que les infrastructures et les équipements de sécurité sont pleinement fonctionnels. Dans ce cadre, les Ponts et chaussées vont commencer, lundi, leur campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers.