Sécurité routière au Luxembourg – Les tunnels vont être inspectés sur les autoroutes du pays

L’Administration des ponts et chaussées effectue chaque année deux campagnes de maintenance des tunnels autoroutiers du Grand-Duché, au printemps et en automne. La première débutera le lundi 14 mars, indique l'institution dans un communiqué. 25 tunnels et passages à gibier sont concernés, qui fermeront à tour de rôle pour permettre les opérations de maintenance. Afin de minimiser l’impact sur le trafic, tout en tenant compte de la coordination avec d’autres chantiers, les interventions seront essentiellement réalisées de nuit, précisent les Ponts et Chaussées.