Alerte au smog en Italie : Les Turinois doivent «fermer les fenêtres»

La pollution a atteint des niveaux alarmants dans le nord de l'Italie. La municipalité de la capitale du Piémont a appelé ses habitants à fermer portes et fenêtres et rester à l'intérieur.

Jugeant la situation «critique», l'adjoint à l'Environnement, Alberto Unia, a invité «en particulier les plus anciens, les enfants et les personnes souffrant de pathologies cardiorespiratoires», à «rester le plus possible dans des lieux fermés, en évitant d'ouvrir les portes et les fenêtres».

Les «activités physiques intenses et prolongées à l'extérieur» sont déconseillées, et ceux devant se déplacer à pied ou à bicyclette sont exhortés à «le faire sur un temps le plus bref possible et loin des rues à fort trafic». La ville a aussi limité la circulation des véhicules diesel les plus polluants.