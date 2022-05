Football : Les U17 dans le grand bain

L'Euro U17 s'ouvre aujourd'hui, en Israël, pour l'équipe du Luxembourg, qui joue contre le pays hôte.

L'équipe dirigée par Mario Mutsch, qui a dominé la Belgique, la Norvège et l'Angleterre, pour se qualifier, sera d'abord opposée à Israël, avant d'affronter l'Allemagne, jeudi, et l'Italie, dimanche prochain. «Ils vont nous respecter après ce que l'on vient de faire», souligne le sélectionneur, pour qui les jeunes Luxembourgeois ne doivent cependant pas se voir trop beaux avant de se lancer dans la compétition.

«Tout donner»

«Il faudra tout donner, même si les adversaires seront peut-être meilleurs, insiste Mutsch. Le but des sélections de jeunes n'est pas la victoire à tout prix, mais le développement des joueurs». Pour cette première rencontre, le Luxembourg sera privé de son capitaine Hugo Afonso, et de l'attaquant Jayson Videira, suspendus, et qui reviendront contre l'Allemagne.