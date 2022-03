Football – Les U17 luxembourgeois battus par la France

Malgré leur large domination, les jeunes Français se sont rarement approchés du but de Tiago Pereira en première période.

Le stade Alphonse-Theis avait fait le plein pour voir les U17 luxembourgeois accueillir leurs homologues français. Mais malgré plus d'un millier de spectateurs venus voir les futures générations de Bleus et de Lions rouges, la sélection du Grand-Duché n'a pas créé d'exploit.

Seul Mathys Tel, l'attaquant aux cinq matches de Ligue 1 avec Rennes, a fait trembler les Luxembourgeois par sa vitesse et sa puissance. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score devant un but vide suite à un bon décalage de Tom Saettel, de Strasbourg (20e).