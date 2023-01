Acte de résistance : Les Ukrainiens baptisent les bébés avec des noms d'armes de guerre

Donner la vie alors que la guerre sème la mort est quasiment un acte de résistance et certains Ukrainiens n’ont pas hésité à baptiser leurs nouveau-nés avec des références directes au conflit. Dans un article du quotidien en ligne Oukraïnska Pravda, repéré par nos confrères de Geo , on apprend que si les prénoms classiques et populaires (Sofia, Maria, Mark, Artem, Anastasia, Dmytro ou encore Polina) trustent les premières place du classement, «les noms associés aux nouveaux types d'armes que les forces armées ukrainiennes utilisent contre les occupants sont devenus populaires».

Cette tendance à choisir des prénoms directement liés à la guerre n’est pas nouveau, note Geo qui cite le blog des archives nationales britanniques. À la fin de la Première Guerre mondiale, plus de 1 600 bébés se sont vu attribuer des prénoms directement inspirés par la guerre et notamment de célèbres batailles. 901 Verdun, 71 Ypres, 58 Mons, 42 Arras, 35 Dardanelles ont ainsi vu le jour entre 1914 et 1919. À noter que 84 Peace ont aussi pointé le bout de leur nez. On espère que nombreux seront les Myr dans les prochaines semaines…