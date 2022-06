Au Luxembourg: Les Ukrainiens ont créé leur petit quartier général

Il y a quelques semaines, les locaux étaient déserts. Un mois et demi plus tard, l’ancien complexe scolaire du Rollingergrund est devenu le quartier général des réfugiés ukrainiens au Luxembourg. Cours de langues, cours de danse, bibliothèque, aide aux démarches administratives, traductions de documents, soutien moral et parfois, soutien psychologique.

Bibliothèque et cours de yoga

Ils sont une dizaine de bénévoles, dont la majorité sont eux-mêmes réfugiés, à se relayer pour accueillir et orienter les nouveaux arrivants. Parmi eux, la jeune Alina, 19 ans, est parfaitement anglophone. Cette dernière passe la majeure partie de son temps libre à aider les bénéficiaires et fait aussi le lien avec les associations humanitaires.

Le centre évolue de jour en jour. Outre les nouveaux cours de yoga, une bibliothèque a dernièrement vu le jour. Elle compte déjà près de 400 livres en ukrainien répertoriés dans une base de données. «Les gens peuvent déjà les emprunter pendant deux semaines, mais on espère qu’on aura bientôt plus de choix à proposer» explique Oksana, responsable du lieu.

Cette semaine, la bibliothèque a reçu le soutien de l'ASBL RUHelp – Russians against the war, qui lui a fourni des centaines de livres et des dizaines de jeux de société. Des livres achetés à la Fondation «Library Krajina», basée à Kiev. La bibliothèque accueillera des activités culturelles et pédagogiques telles que des lectures d’auteurs. Dans le futur, le centre d'information pourrait encore grandir.