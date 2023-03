Les urgences le refusent, il meurt à 17 ans sur un parking

«Madame ce n’est pas la peine de venir, c’est une simple grippe»

Les signaux d'alerte ont pourtant été nombreux. Nicolas vomissait depuis un certain temps et son état de santé se dégradait. Mais ni son médecin traitant – qui lui a simplement prescrit du Doliprane – ni les urgences n'ont jugé bon de s'alarmer. Au contraire, ces dernières ont demandé à sa mère de ne surtout pas l'y amener: «Chaque fois on lui a répondu: ''Madame ce n’est pas la peine, c’est une simple grippe'' (…) Comment est-ce possible, aujourd’hui, qu’à 17 ans on puisse décéder de la sorte, après avoir vomi durant une semaine et avoir obtenu plusieurs diagnostics», s'interroge l'avocat de la famille pour France 3.