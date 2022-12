Bombardier B-21 : Les USA dévoilent le dernier fer de lance de leur dissuasion nucléaire

Les États-Unis ont dévoilé vendredi leur nouveau bombardier stratégique furtif, le B-21 «Raider», un appareil capable d’être opéré sans équipage et de conduire des frappes nucléaires de longue portée, tout comme d’utiliser de l’armement classique. L’avion a été présenté à Palmdale en Californie sur l’un des sites de son fabricant, Northrop Grumman, lors d’une cérémonie savamment chorégraphiée, ouverte par l’hymne américain.

700 millions de dollars pièce

À grands renforts de projecteurs et de musique dramatique, l’industriel a levé le voile sur ce nouvel avion high tech, dont le Pentagone prévoit d’acheter au moins 100 exemplaires, à près de 700 millions de dollars l’unité. «Le B-21 «Raider» est le premier bombardier stratégique depuis plus de trois décennies», a souligné le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin. Un signe selon lui que les États-Unis continuent de faire preuve «d’ingéniosité et d’innovation».