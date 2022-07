Champion africain : Les USA lui accordent finalement un visa à la veille des Mondiaux

Prétendant au podium sur 100m, le Kényan Ferdinand Omanyala, recordmand d'Afrique, devrait finalement pouvoir participer aux Mondiaux qui débutent vendredi, aux États-Unis.

Ferdinand Omanyala a réussi la 3e meilleure performance mondiale de l’année. IMAGO/Xinhua

Pour participer aux Mondiaux-2022 d’athlétisme, Ferdinand Omanyala est lancé dans une course contre la montre: le Kényan, détenteur du record d’Afrique du 100m, a finalement obtenu jeudi son visa pour les États-Unis, in extremis. Il a prévu de s’envoler jeudi soir et espère rallier à temps Eugene en Oregon pour être au départ de sa compétition qui débute vendredi soir, par les séries.

Omanyala a vécu l’équivalent d’un faux-départ. En début de matinée jeudi, il annonçait à l’AFP qu’il devait renoncer aux Championnats du monde faute d’avoir reçu à temps son visa pour les États-Unis.

«Même si j’obtiens un visa aujourd’hui, c’est trop tard», expliquait le troisième meilleur performeur de l’année sur 100m avec ses 9’’85 réalisés en mai derrière les Américains Fred Kerley et Trayvon Bromell. «Cela voudrait dire prendre des vols de nuit et ma compétition débute (vendredi). C’est terminé. Il n’y a rien que je puisse faire», ajoutait-il.

Retournement de situation

Omanyala, 26 ans, s’était rapidement fait une raison et avait même commencé à se projeter sur son prochain grand rendez-vous de l’année, les Jeux du Commonwealth à Birmingham du 28 juillet au 8 août. «J’accepte la situation (...) Je vais regarder les courses (des Mondiaux) en Oregon, j’espère que cela se passera mieux pour moi lors des prochains Championnats du monde à Budapest en 2023», expliquait-il.

Trois heures plus tard, coup de théâtre: son entraîneur annonce que son protégé a obtenu son visa et participera au grand rendez-vous de Eugene. «Omanyala a été appelé au Ministère des sports ce (jeudi) matin et a reçu le visa pour voyager. Il devrait prendre le vol de ce (jeudi) soir pour arriver dans l’Oregon demain matin», a expliqué à l’AFP Duncan Ayiemba.

Une première course vendredi

Selon son entraîneur, Omanyala pourrait arriver à temps pour sa première course, les séries du 100m débutant vendredi à 18h50 locales (samedi 01h50 GMT) «Il aura quelques heures pour se reposer avant de concourir dans les séries du 100 mètres et peut-être se qualifier pour les demi-finales et les finales» qui sont programmées samedi, a estimé le coach.

Est-ce le point final d’une journée mouvementée? Rien n’est moins sûr, mais Omanyala, devenu le sprinteur africain le plus rapide de l’histoire en 2021 avec ses 9’’77, est habitué à vivre des hauts et des bas.

Aux Jeux de Tokyo l’été dernier, il fut le premier athlète du Kenya, pays connu pour ses coureurs de fond, a atteindre une demi-finale olympique du 100m. Son ascension depuis un an a suscité l’étonnement, parfois même les soupçons envers un athlète suspendu 14 mois en 2017 après un contrôle positif à la bétaméthasone, un corticoïde.