L'Iran à propos de la Syrie : Les USA n'ont plus de «prétexte» pour frapper

L'Iran, un allié de Bachar al-Assad, a estimé samedi que les Etats-Unis n'ont «plus de prétexte» pour frapper la Syrie après l'accord conclu à Genève.

«On peut même parler d'un succès remporté par le front de la résistance (face à Israël) après que les Etats-Unis ont privilégié la solution diplomatique, a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian. Ce «front» est formé de l'Iran, la Syrie, du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Selon lui, «avec la nouvelle situation, tout prétexte pour les Etats-Unis et certains pays pour mener une action militaire contre la Syrie a été de fait enlevé».

Américains et Russes ont conclu samedi à Genève un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien d'ici mi-2014, avec la possibilité de mesures contraignantes. Le président américain Barack Obama s'est réjoui de l'accord conclu par son chef de la diplomatie John Kerry mais a souligné que les «Etats-Unis restaient prêts à agir, en cas d'échec de la diplomatie».

Plus tôt dans la journée, le général Ghassem Soleimani, chef de l'armée al-Qods des Gardiens de la révolution, a déclaré que le soutien à la Syrie et au «front de la résistance» était dans «l'intérêt national de l'Iran», soulignant que la «résistance était redevable à la Syrie». La semaine dernière, le général Soleimani avait déclaré que l'Iran soutiendrait «jusqu'au bout» le régime du président Bachar al-Assad confronté depuis plus de deux ans à une rébellion qui veut sa chute.