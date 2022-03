Mali : Les USA sont prêts à soutenir une force armée

Les États-Unis seraient prêts à apporter leur soutien à une intervention armée «bien préparée» et menée par des pays africains dans le nord du Mali pour en expulser la rébellion islamiste liée.

«Il devra y avoir à un certain moment une action militaire» contre les extrémistes liés à al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) installés dans le nord du Mali», a déclaré le plus haut responsable de l'Afrique au département d'État américain, Johnnie Carson. Le diplomate a plaidé au cours d'une conférence de presse téléphonique pour qu'un éventuel déploiement de troupes de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), sous l'égide de l'ONU, soit «conduit par l'armée malienne, avec le soutien de tous les états de la région, comme la Mauritanie et l'Algérie».