Trains au Luxembourg : Les usagers du Nord vont devoir prendre leur mal en patience

La ligne 10 des CFL est-elle maudite? En un peu plus de six mois, deux incidents majeurs s’y sont en effet produits, entraînant l’interruption du trafic pour une longue durée. «Mais il n’existe aucun lien entre l’éboulement dans le tunnel Schieburg en août 2022 et la paroi rocheuse fragilisée à Burden (commune d'Erpeldange-sur-Sûre). C’est du pur hasard, coupe d’emblée Marc Wengler, directeur général des CFL. Tout au plus peut-on avancer que dans les deux cas, les intempéries, et notamment les fortes pluies, ont joué un rôle».

La société de chemin de fer est revenue ce jeudi plus en détail sur l’instabilité de la paroi rocheuse constatée en début de semaine, à hauteur de Burden. «Une partie de la paroi s’est détachée, alors que des travaux de consolidation étaient en cours. Elle est tombée dans une chambre d’éboulis, prévue à cet effet, explique Marc Wengler. Une analyse plus en profondeur a alors été effectuée, et les experts en ont conclu qu’un risque résiduel que d’autres parties plus volumineuses se détachent n’était pas à exclure».

13 minutes en train, 54 minutes en bus

Le principe de précaution étant privilégié, décision a alors été prise de fermer complètement à la circulation le tronçon entre Ettelbruck et Kautenbach, et entre Kautenbach et Wiltz. Les quelque 1 600 usagers quotidiens de cette ligne vont devoir patienter, car «il est impossible d’avancer aujourd’hui une date pour la réouverture de la ligne, dit le patron des CFL. À la fin de la semaine prochaine, nous pourrons donner plus de précisions sur la durée des travaux, une fois que sera déterminée la méthode la plus appropriée à mettre en œuvre. Mais je peux vous dire que cela sera au moins six semaines». Sachant que de treize minutes en train, le trajet entre Ettelbruck et Kautenbach passe à 54 minutes en bus de substitution, on imagine que les usagers ont hâte de voir la ligne rouverte. Des bus de substitution qui fonctionnent à raison d'un par heure entre Ettelbruck et Wiltz et entre Ettelbruck et Clervaux, soit en direct, soit avec différents arrêts. Une cadence qui sera augmentée lors du week-end de Pâques, du 8 au 10 avril.

Quant au tunnel Schieburg, un peu plus au nord, entre Kautenbach et Wilwerwiltz, fermé depuis l’éboulement du 27 août dernier, lui non plus n’est pas près de rouvrir. Alors que la date du 17 avril avait été avancée dans un premier temps, les CFL reconnaissent que ce délai ne pourra pas être tenu. «Il y a en effet des imprévus, avance Marc Wengler. Notamment les intempéries qui ont retardé les travaux, et en outre, la cavité où nous devons injecter du béton est bien plus importante que prévu, si bien qu’au lieu de dix forages, nous en avons besoin de 72 à présent. Ce n’est plus du tout la même chose. Nous ferons des tests la semaine prochaine, mais on peut d’ores et déjà affirmer qu’il y aura au moins six semaines supplémentaires». Ce qui renvoie les usagers à la fin mai. D’ici là, la seule chose à faire est de prendre son mal en patience, en contemplant de la fenêtre du bus le retour des beaux jours…