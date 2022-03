États-Unis : Les utilisateurs de Tinder pourront vérifier le casier de leurs «matches»

Cette nouvelle fonctionnalité, grâce à un partenariat avec Garbo aux États-Unis, permettrait de dissuader les personnes nuisibles de l’application de rencontres.

Cette fonctionnalité découle d’un partenariat avec Garbo, un site à but non lucratif permettant de faire des recherches sur des antécédents judiciaires comme les comportements violents ou dangereux et les délits sexuels via des données publiques, dans lequel Match Group, la maison mère de Tinder, a investi l’an dernier.