Aktioun Bambësch : Les vacances de Pâques au soleil pour 500 petits

LUXEMBOURG - Jusqu'à vendredi, des centaines d'enfants vont profiter des activités gratuites grâce à l’Aktioun Bambësch.

Cette année, l'Aktioun Bambësch, qui permet à plusieurs centaines d'enfants de la capitale de participer à des activités manuelles et physiques gratuitement pendant une semaine, a profité du beau temps. Ce n'est pas toujours le cas, «alors on en profite», explique Jean-Claude, animateur.

À l'école fondamentale de Bonnevoie, près de 90 enfants, répartis en sept groupes, sont pris en charge par les accompagnateurs. «On propose quelque chose de complémentaire à l'école ou au foyer scolaire. Ce sont des activités un peu plus libres. On commence par une sortie avec des activités semi-dirigées, comme des ateliers de bricolage, ou du sport. L'important, c'est qu'ils restent en mouvement. Puis, on revient à l'école pour de nouveaux ateliers qu'ils peuvent choisir selon leurs intérêts», explique-t-il. Réunis au parc Kaltreis mercredi, les enfants ont participé à des jeux sous un beau soleil. «Quand mes parents m'ont dit que je venais ici, j'étais content car j'adore», explique Thomas, 6 ans. Selon Tim, 4 ans, sortir avec ses copains durant les vacances de Pâques, «c'est super bien».