Les vaccins périmés coûtent une fortune au Luxembourg

Plus de 350 000 doses supplémentaires périmées d’ici fin 2023

Comme dans les autres pays de l’Union européenne, le Luxembourg a été contraint de détruire plusieurs centaines de milliers de doses non utilisées et périmées. Dans le détail, 591 860 doses de vaccin Moderna, 61 550 de Novavax, 52410 de Pfizer, 31 520 de Janssen et 17 900 d'AstraZeneca.