MyDelhaize : Les vedettes du barbecue chez Delhaize

En plus des traditionnelles grillades, Delhaize vous propose beaucoup d'autres choses pour vos barbecues.

Les desserts au BBQ

Terminez votre soirée en beauté avec un délicieux dessert. Une banane chaude avec de la glace et du chocolat ou bien de l'ananas grillé sont des desserts connus de tout le monde. Mais vous pouvez préparer de nombreux autres desserts sur votre barbecue. La star des desserts au barbecue? Des fruits frais de saison comme des figues, des fruits à noyau coupés en deux et des tranches de pastèque.

Ajoutez votre crème glacée ou votre sorbet préféré, pour une touche de fraîcheur, et terminez avec vos noix préférées pour le côté croquant. On parie que vos invités vous demanderont immédiatement une deuxième portion! Si savoureux et si surprenants, ces desserts BBQ!