Tuning au Luxembourg : «Les vendredis et samedis à Contern, on a peur d'aller au lit»

Car Des vidéos de drifts à Lorentzweiler et Contern circulent.

«Je n'ai pas de problème avec les gens qui s'amusent, mais pas au détriment des habitants, estime Marion Zovilé-Braquet. Tous les week-ends, on ne dort plus la nuit. Les vendredis et les samedis, on a peur d'aller au lit». La bourgmestre de Contern a beau vivre «de l'autre côté du village», elle dit subir «comme tous les habitants» les nuisances liées à des rassemblements de voitures dans sa commune. Des réunions hebdomadaires, près d'une station-service et des parkings du zoning qui longe le CR234.

Si le phénomène date de «plus de deux ans», il n'est, selon elle, «plus tolérable». La faute non pas à ceux qui «normalement sont tranquilles et regardent les voitures, mais à une dizaine ou une vingtaine de personnes qui font des courses, font crisser les pneus... Les routes sont noires de gomme et bouchées ces soirs-là. «J'alerte moi-même la police la nuit», lance Marion Zovilé-Braquet qui précise que de nombreux échanges ont eu lieu avec la police et les directions d'établissements de la zone. La commune a fermé un parking avec des blocs de béton, qui seront prochainement remplacés par des barrières, mais un supermarché tarderait selon elle, malgré les rappels, à installer les siennes.

«On a peur qu'il y ait un accident»

La mise en place de dos d'âne sur un autre site de rassemblement de tuning à Kockelscheuer n'aurait rien arrangé à Contern. «On a peur qu'il y ait un accident», dit la bourgmestre qui confie avoir «reçu de la part d'organisateurs une demande d'emplacement pour tenir ces réunions. Mais on n'en a pas pour ça», note Marion Zovilé-Braquet qui dit faire tout ce qu'elle peut. «La police me dit qu'elle manque d'effectifs dans le secteur».

La semaine passée, des vidéos de drifts montrant des véhicules déraper à grande vitesse à Contern et Lorentzweiler ont par ailleurs largement circulé sur le web. Elles seraient liées à une tournée d'un groupe de drifters à travers sept pays européens, dont le Luxembourg, baptisée «Up In Smoke» (voir ci-dessous). On y voit des bolides déraper de façon spectaculaire sur des rues et ronds-points du Grand-Duché.

Vendredi, la police a effectué une descente à une réunion de tuning qui rassemblait quelque 200 véhicules à Contern. Sans pouvoir préciser si des personnes filmées dans les vidéos font partie de celles qui ont été contrôlées.