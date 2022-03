Rapport dans l'UE : Les ventes de véhicules neufs s'effondrent

Les immatriculations ont chuté de 10,2% en mars dans l'ensemble des pays de l'UE, selon l'Association européenne des constructeurs automobiles (Acea). Le Luxembourg s'en tire un peu mieux.

Pour le 18e mois consécutif, les immatriculations de véhicules neufs ont enregistré un recul dans l'ensemble des pays de l'UE. Selon le rapport de l'Acea , publié mercredi, le recul a été de 10,2% parmi les 27 pays-membres. Dans le détail, seuls Kia (+3,7%), Honda (+17,4%) et Jaguar (+13,3%) enregistrent des ventes à la hausse par rapport au mois de mars 2012, tous les autres constructeurs affichant des résultats négatifs. Des baisses qui varient de -0,8% pour Fiat à -17,7% pour Mazda. Le groupe Volkswagen, leader européen, enregistre une baisse générale de 9%, variant de -14,6% pour la marque Volkswagen à +1,3% pour Seat. Sur l'ensemble du trimestre, les immatriculations en Europe, toutes marques confondues, reculent de 9,8%.

Dans ce contexte morose, les ventes au Luxembourg font un peu mieux que la moyenne européenne, avec une baisse de 8,8%. En mars 2013, 4 850 véhicules neufs ont été immatriculés au Grand-Duché, contre 5 319 un an plus tôt. Le détail des marques les plus impactées par cette chute des ventes n'a pas été précisé pour le pays.