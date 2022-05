Marché automobile mondial : Les ventes de voitures électriques ont doublé en un an

En 2021, 6,6 millions de e-voitures se sont écoulés dans le monde, dont la moitié en Chine, rapporte lundi l’Agence internationale de l’énergie. Mais la pénurie de lithium menace cet essor.

Les ventes de voitures électriques représentent désormais 10% des ventes de voitures neuves. Photo d’illustration/AFP

Avec 6,6 millions d’unités écoulées dans le monde en 2021, dont la moitié en Chine, les ventes de voitures électriques ont doublé en un an et représentent désormais 10% des ventes de voitures neuves. Mieux: elles ont continué de s’accélérer début 2022 avec deux millions d’unités vendues au premier trimestre (+75% sur un an), rapporte lundi l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son rapport annuel sur l’électrification du parc.

Ces ventes ont été fortement poussées par des subventions publiques, qui ont doublé en 2021 pour atteindre près de 30 milliards d’euros au niveau mondial. Les constructeurs, de leur côté, ont multiplié par cinq le nombre de véhicules disponibles entre 2015 et 2021: environ 450 modèles électriques sont désormais à la vente.

Les besoins en lithium sont critiques

Des tensions sur les matières premières risquent cependant de freiner cet essor. «Les pouvoirs publics, les industriels et les investisseurs doivent rester vigilants et créatifs pour éviter les problèmes d’approvisionnement en minéraux essentiels», souligne dans un communiqué le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol. Ces minéraux sont extraits principalement dans des pays comme l’Australie, le Chili ou la République démocratique du Congo.

Mais c’est en Chine que sont produits trois quarts des batteries à lithium-ion, la technologie dominante. Le pays contrôle plus de la moitié des capacités de transformation et de raffinage du lithium, du cobalt et du graphite. Or, les besoins en lithium sont notamment critiques, selon l’AIE: ils devraient être multipliés par six d’ici 2030, à 500 kilotonnes, nécessitant l’ouverture de 50 nouvelles mines.

Batteries alternatives

L’Europe produit un quart des voitures électriques, mais contrôle très peu de matières premières, tout comme les États-Unis. «Les gouvernements européen et américain ont pris des engagements forts pour développer des capacités de production de batteries, mais la majorité de la chaîne logistique devrait rester chinoise jusqu’en 2030», souligne l’AIE. Des technologies alternatives de batteries, du recyclage, mais aussi des incitations à acheter des voitures plus petites pourraient aider à économiser ces minéraux.

À court terme, les ventes pourraient également être freinées par la hausse des prix de matières premières utilisées dans les batteries, ainsi que par des problèmes logistiques induits par la guerre en Ukraine et les confinements liés au Covid-19 en Chine. L’AIE recommande d’augmenter les taxes sur les véhicules thermiques tout en baissant progressivement les subventions à l’achat d’électriques. Elle recommande également d’étendre ces programmes aux camions et bus et de les accompagner par le développement de réseaux de recharge. L’agence estime que l’électrification des transports dans les pays en développement devrait se concentrer sur les deux-roues et les trois-roues, parallèlement aux bus.