En Europe : Les ventes de voitures se sont effondrées de 20%

Les ventes d'automobiles se sont écroulées de 20,6% dans l'UE au mois d'avril, une chute inédite si l'on exclut l'année 2020, a indiqué mercredi, l'Association des constructeurs européens (ACEA).

Avec 684 000 véhicules neufs vendus, en pleine pénurie de puces électroniques, c'est le plus faible mois d'avril enregistré par l'ACEA, depuis le début de la série statistique en 1990, hors le cas exceptionnel de 2020, au début de la pandémie de Covid-19. Parmi les principaux marchés, l'Italie s'est effondrée de 33%, la Belgique de 23,6%, la France de 22,6%, l'Allemagne de 21,5%, mais aussi le Luxembourg de 22,8%. Près de l'UE, le marché britannique a reculé de 15,8%.

Le marché européen vient de connaître les quatre pires mois de son histoire (toujours hors année 2020), avec 2,9 millions de véhicules vendus (-14,4% sur un an). Au Luxembourg, le recul entre janvier et avril est de 12,5% par rapport à la même période en 2021.

VW et Stellantis en repli, Hyundai-Kia progresse

Depuis le printemps 2021, le marché automobile est freiné en Europe et en Amérique par une série de problèmes logistiques, dont une pénurie de semi-conducteurs. Ces puces électroniques, principalement fabriquées en Asie, sont indispensables à la fabrication des téléphones et ordinateurs portables, mais aussi des voitures qui embarquent toujours plus de technologie. Avec une stabilisation de l'approvisionnement en puces, l'ACEA prévoyait un rebond des ventes d'automobiles au deuxième semestre 2022, mais la guerre en Ukraine est venue doucher cet optimisme.