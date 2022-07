Marché automobile : Les ventes s'effondrent de près de 14% au Luxembourg

11e mois de baisse d'affilée

Le mois de juin est le 11e mois de baisse d'affilée, avec un recul de 15,4% sur un an des ventes dans l'UE. Depuis le printemps 2021, le marché automobile est freiné en Europe et en Amérique par une série de problèmes logistiques, dont une pénurie de semi-conducteurs. Ces puces électroniques, principalement produites en Asie, sont indispensables à la fabrication des téléphones et ordinateurs portables, mais aussi des voitures qui embarquent toujours plus d'électronique.