Politique au Luxembourg: Les Verts ont adoubé leur nouvelle ministre

«A chaque fois, nous sommes capables de nous relever»

Le congrès commencé par un hommage à Carole Dieschbourg. Certains orateurs n’ont d’ailleurs pas pu cacher leur émotion au moment d’évoquer son parcours et les attaques dont elle a fait l’objet. «Je suis triste et touchée par la démission de Carole, que j’apprécie en tant que personne et pour son travail», a déclaré la future ministre elle-même à la tribune juste avant le vote. «Les derniers mois n’ont pas été faciles pour Carole et pour nous tous», rappelle Djuna Bernard, coprésidente du parti. «Nous avons du respect pour ta décision intègre (de démissionner). Chère Carole, nous avons confiance en toi!», a martelé l’autre coprésident, Meris Sehovic.