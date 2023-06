Communales au Luxembourg: Les Verts veulent désormais rebondir aux législatives

«Il faudra analyser ce qui a moins bien fonctionné, il y a notamment des tendances nationales et internationales qui jouent en notre défaveur», reprend Djuna Bernard. Au rayon des satisfactions, elle cite les trois sièges à Walferdange, l’équipe de Jessie Thill en ayant gagné un et relançant la coalition avec le CSV. Mais aussi le siège à Helperknapp ou encore celui conquis à Schuttrange.

Ces résultats ne remettraient pas en cause les ambitions du parti pour les législatives du 8 octobre. «Nous sommes prêts à y aller, nous voulons défendre notre performance historique de 2018, avec neuf sièges, et le bilan de nos ministres plaide en notre faveur», assure la députée. Selon elle, «il ne faut pas mélanger les scrutins nationaux et locaux».