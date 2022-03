Les vestiaires les plus miteux d'Allemagne se trouvent à...

... Elmshorn, petite ville du nord du pays. Le club a annoncé mardi avoir remporté ce titre très prestigieux qui lui rapporte une prime de 20 000 euros pour rénover ses cabines.

"Des carreaux moisis et des douches rouillées qui semblent dater d'avant-guerre": le verdict a fait la joie du SV Lieth. Et pour cause, dans ce club multisports fondé en 1934, les installations sanitaires n'ont pas été rénovées depuis près de 30 ans.