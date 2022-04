Metal : Les vétérans de Rammstein reviennent en force

Trois ans après son dernier album, le mythique groupe allemand de metal a publié «Zeit», son huitième disque.

Le sextet de Berlin sera en tournée mondiale à partir du 15 mai 2022. B. Adams

On dirait bien que les années, et une pandémie mondiale, n’ont pas freiné la créativité de Rammstein, combo qui avait été repris par des enfants. Trois ans pratiquement jour pour jour après la publication de son septième disque, voilà que la bande de Till Lindemann, 59 ans, est déjà de retour et plus remontée que jamais. «Quand la tournée des stades du groupe a dû être repoussée à cause de la pandémie, Rammstein s’est retrouvé avec du temps pour travailler sur son nouvel album», expliquent-ils.

Sur «Zeit», publié le 29 avril 2022, les Berlinois ne changent pas leur recette gagnante: du metal industriel lourd et sale toujours huilé par la voix caverneuse de Lindemann. On notera toutefois quelques surprises, ainsi que l’a remarqué Moustique.be. À l’image du très synthétique «Lügen», où la voix du chanteur a légèrement été trafiquée avec un vocoder ou certaines paroles (sur «Armee der Tristen» et «Meine Tränen») sont tirées d’un recueil de poèmes publié par Lindemann en 2020. On trouve également sur l’album quelques respirations bienvenues, jouées au piano, au milieu de ce tsunami de riffs, comme sur la ballade «Schwarz». Et le titre «Dicke Titten» peut prêter à sourire avec ses cuivres venus d’un autre âge.

Dans tous les cas, les onze morceaux de cette galette feront tout leur effet en live. Ça tombe bien, Rammstein, réputé pour ses shows enflammés boostés à la pyrotechnie, est en tournée mondiale dès le 15 mai 2022. Elle fera notamment escale à Leipzig (21 mai), Berlin (4 juin), Düsseldorf (18 et 19 juin) et au Groupama Stadium de Lyon (8 et 9 juillet).