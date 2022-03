Halte aux arnaques : Les victimes d’un escroc se défoulent sur un blog

En France, un Suisse arnaque les automobilistes toujours de la même façon. Et ils sont nombreux à relater leurs mésaventures sur le Net.

Depuis sept ans, Max Clausen, alias Carl Silvius Salis, alias Reto Ganz ou encore Matteo Schaub, sillonne l’est et le sud de la France (entre Besançon et Toulouse) à la recherche du bon pigeon. Tous ceux qui se sont fait embobiner peuvent raconter leur déconvenue sur un blog (stoppermaxlesuisse.over-blog.com), raconte Le Progrès. Et, au vu des différents témoignages, l’histoire de celui qui est connu des internautes sous le nom de «Max le Suisse» est parfaitement rodée.