les vidéos des célébrités passées au détecteur de mensonges

Le site RealScoop.com utilise la technologie de l’analyse de la voix pour évaluer la sincérité des propos des personnalités politiques et des célébrités.

Le «believability meter» ne se sert pas de la détection du taux de stress comme d’autres détecteurs de mensonges traditionnels mais analyse plus de 100 éléments contenus dans la voix et effectue plus de 1 000 calculs par seconde pour déterminer si un homme politique ou une célébrité dit la vérité. Il détecte les changements de fréquences de la voix, qui traduisent les émotions lors de l’énonciation des propos, sans prendre en compte les mots et leurs significations.