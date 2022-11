Bande dessinée: Les Vieux Fourneaux restent enragés

Les Vieux Fourneaux repartent à l’aventure, en restant dans leur village du sud de la France, pour le septième album «Chauds comme le climat». À cette occasion, on découvre son nom, Montcoeur. Pas forcément très inspiré, mais les fondamentaux restent: les discussions à n’en plus finir entre clients du bar La Chope, les tensions entre locaux et néo-ruraux, les vieilles histoires qui ressortent, etc. De leur côté, Mimile et Berthe, fâchés depuis plus de 60 ans, entament une réconciliation qui reste rock’n’roll.